Aggressioni ai medici, parla il segretario regionale

“Un tempo le aggressioni arrivavano esclusivamente da determinate categorie:

i tossicodipendenti, per esempio. Saperlo era un modo per difendersi, individuando soluzioni di tutela. Ora veniamo aggrediti da chiunque, ed è una situazione insostenibile”. Antonio De Maria, segretario regionale dei Medici di famiglia, dopo l’ennesima aggressione ad un medico avvenuto due giorni fa a Suebo, lancia un messaggio forte. “Basta con le parole. Sembra essersi rotto qualcosa. Le nuove norme prevedono pene più severe, eppure non basta”

