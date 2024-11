L’Atletica Conversano splende alla CorriaMola

Una splendida mattinata di sole ha fatto da contorno alla prima edizione della “CorriaMola Insieme”, gara podistica di dieci chilometri organizzata dall’Avis Mola Running, con l’approvazione tecnica della Fidal, ed inserita nel circuito CorriPuglia 2024.

Presenti ben dodici podisti dell’Atletica Conversano che hanno terminato la prova con ottimi risultati dando seguito alle performance delle ultime settimane. Alessio Bari, Ronni Benigno, Nicola Creatore, Mario Daniele, Vito Giannuzzi, Giovanni Manco, Giacomo Meuli, Angelo Nardomarino, Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Domenico Trovisi e Matteo Trovisi i rappesentanti del sodalizio giallonero che ha dovuto anche fare i conti con il forfait dell’ultima ora di Andrea Coletta.

Eccellenti le prestazioni di Benigno, abile nel chiudere la gara in poco più di quaranta minuti, e Bari, secondo giallonero a tagliare il traguardo appena diciotto secondi dopo il compagno di squadra, mentre degno di menzione è anche il risultato raggiunto da Manco, primo classificato nella categoria SM70.

Erano al “Trail delle Cinque Querce” di Gravina di Puglia, invece, Gennaro Lorusso e Cosimo Sperti i quali hanno percorso i quasi venticinque chilometri studiati dagli organizzatori con intensità e determinazione. Da segnalare in particolare il primo posto nella categoria SM75 di Sperti.

Domenica prossima è in programma la quattordicesima edizione della “Mezzamaratona Città di Monopoli”, organizzata dai padroni di casa dell’Atletica Monopoli e valida come ultima prova del CorriPuglia 2024. Intanto, in vista della prossima stagione podistica è stata ufficializzata la data di svolgimento della seconda edizione della “CorriConversano”, organizzata dall’Atletica Conversano, che si terrà il 9 marzo prossimo su percorso omologato di dieci chilometri. L’evento è stato anche inserito nel calendario nazionale FIDAL.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author