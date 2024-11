Futsal A2/M, Castellana: obiettivo continuità nella sfida con Sammichele

Quattro punti nelle ultime due gare e la determinazione di prolungare la striscia positiva. Il Castellana C5 si prepara all’ottava giornata del campionato nazionale di Serie A2 (gir. D) con grande fiducia, ma consapevole di affrontare un avversario di valore.

Sabato pomeriggio, al Pala Valle d’Itria, arriverà il Sammichele, attualmente quinto in classifica con 12 punti frutto di quattro vittorie in sette gare. Nell’ultima giornata, i biancocelesti guidati da Francesco Mallardi hanno superato l’Acri per 4-3, trascinati dalle prestazioni decisive degli spagnoli Fuentes e Juanillo, senza dimenticare il contributo di giocatori di qualità come Campagna, Lenoci, Di Vagno e Detomaso.

Il Castellana, dal canto suo, è reduce da un’ottima prova contro la capolista Soverato, in cui ha sfiorato l’impresa, subendo il gol del definitivo 2-2 a meno di un minuto dalla fine. Il pareggio in Calabria, unito alla vittoria casalinga contro il Canosa, ha confermato i progressi della squadra guidata da mister Andrea Rotondo.

Per la sfida di sabato, il tecnico castellanese ritrova Ritorno, dopo la squalifica, e spera di avere buone notizie dall’infermeria per il recupero di Bovino, Satalino e Pedone.

La partita, diretta dagli arbitri Pierpaolo Calenzo di Formia e Federica Grasso di Caserta, con Antonio Valentini di Bari al cronometro, prenderà il via alle ore 16.

L’appuntamento è al Pala Valle d’Itria per un confronto che si preannuncia intenso e decisivo per consolidare il buon momento dei castellanesi.

