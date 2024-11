Futsal C1/M, Azzurri Conversano cercano riscatto col Cus Foggia

Ultima partita casalinga del girone di andata per gli Azzurri Conversano, che nella 12ª giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5 ospitano il Cus Foggia. Dopo la pesante sconfitta sul campo del Thuriae, gli uomini del presidente Mino De Girolamo hanno l’occasione di riscattarsi e lasciarsi alle spalle la deludente prestazione della scorsa settimana.

Gli ospiti, quartultimi in classifica e reduci dal ko interno contro il Cassano delle Murge, arrivano a Conversano con ambizioni di rivalsa, affidandosi all’esperienza di giocatori come Laccetti, Bruno Rossa, Lupoli e Bruno.

In casa Azzurri, mister Giliberti ha analizzato con la squadra gli errori commessi a Turi, in particolare quelli decisivi per le prime due reti subite. Per la sfida contro il Cus Foggia, il tecnico potrà contare sui rientri di Renzo Renna, reduce da squalifica, e Donato Sibilia, mentre dovrà fare a meno di Karim Amrani, ancora alle prese con problemi alla caviglia, e di Giuseppe Lioce, operato in settimana dopo la frattura scomposta del perone rimediata nel derby.

La squadra ha anche salutato con affetto il preparatore atletico Simone Di Tommaso, pronto a iniziare una nuova avventura professionale a Foggia.

Il match, diretto dai fischietti Mallardi e Rescina della sezione di Bari, con Allegretta di Molfetta al cronometro, inizierà alle ore 16 presso il Palasport San Giacomo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author