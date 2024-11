Futsal A2/M Élite, New Taranto cerca la quinta vittoria consecutiva

Dopo l’entusiasmante successo in rimonta ottenuto nella trasferta di Mascalucia, la New Taranto torna in campo sabato pomeriggio alle ore 15 al PalaMazzola, pronta a sfidare la Laborvetro CLN Cus Molise nella 9ª giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B. L’ingresso sarà gratuito per tutti i tifosi.

La squadra di mister Guarino vive un momento d’oro: quattro vittorie consecutive hanno proiettato i rossoblù al terzo posto in classifica con 14 punti, a un solo punto dalle capoliste Capurso e Pescara. Forte del supporto del pubblico di casa e delle recenti affermazioni contro Ternana, Roma, Tombesi e Mascalucia, la New Taranto punta a consolidare la propria posizione e a proseguire la corsa verso l’obiettivo dichiarato della Final Eight di Coppa Italia.

Di fronte, però, ci sarà una Laborvetro CLN Cus Molise motivata e rinforzata dall’arrivo del pivot italo-brasiliano Lucas Henz Oechsler, classe 2003, che debutta dopo un lungo stop per infortunio. I molisani, attualmente noni in classifica con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte), cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa.

Alla vigilia del match, l’estremo difensore della New Taranto, Lupinella, ha parlato dell’importanza della gara: «Sarà una sfida complicata contro una squadra giovane e con individualità importanti. Noi dobbiamo imporre il nostro ritmo e sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti». Sul momento positivo del team, il portiere ha aggiunto: «Abbiamo trovato la nostra dimensione dopo un avvio difficile. Ora lavoriamo meglio e siamo consapevoli che bisognerà dare il massimo in ogni partita. Questo è un campionato molto equilibrato, ma stiamo finalmente mostrando il nostro valore».

La partita sarà arbitrata da Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta e Fabio Alfio Sfilio di Acireale, con cronometrista Sergioantonio Di Gregorio di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 15, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

