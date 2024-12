Lacarra: ‘Silenzio del Governo su problematiche cooperative terzo settore’

“L’esame in Commissione Bilancio è terminato senza che sia stata data risposta alle richieste delle decine di migliaia di imprese cooperative italiane. Tra i temi sollevati dal Partito Democratico e ignorati dalla maggioranza, spicca la questione degli aumenti contrattuali per i lavoratori delle cooperative che operano nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, in vigore dal 1° gennaio”, scrive in una nota Marco Lacarra, deputato del PD e componente della Commissione Giustizia.

“Il nuovo contratto collettivo, firmato a gennaio, è positivo per i lavoratori, ma rischia di mettere in difficoltà migliaia di imprese del terzo settore, qualora le amministrazioni pubbliche non adeguino i loro contratti e non destinino le risorse necessarie. Il Partito Democratico ha chiesto risorse adeguate per consentire una transizione ordinata, ma il Governo ha scelto di non considerare prioritaria questa problematica”.

Marco Lacarra, deputato del PD e componente della Commissione Giustizia, ha annunciato l’intenzione di presentare un ordine del giorno per sensibilizzare l’esecutivo su una questione che, secondo lui, non riguarda solo lavoratori e cooperative, ma anche i bisogni più urgenti dei cittadini.

