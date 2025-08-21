21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

ZooSafari, mamma Tamani accudisce il suo cucciolo di Gorilla – VIDEO

Michele Iurlaro 21 Agosto 2025
centered image

FASANO – Le prime ore di vita del nuovo cucciolo di gorilla nato allo ZooSafari di Fasano, dolcemente accudito dalla sua mamma. La nascita del cucciolo è un evento straordinario che regala speranza alla conservazione e protezione della specie.  

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, cimitero di auto carbonizzate nel canale: la rimozione

21 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Brindisi, FP CGIL: “Sanità provinciale vicina al punto di rottura”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Melfi: un cartellone estivo sotto la lente di ingrandimento

21 Agosto 2025 Michael Logrippo

Stp Brindisi, “Nuova palazzina Laf” per lavoratori: la denuncia

21 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa

21 Agosto 2025 Leonardo Custodero

Putignano, la grande classica torna con il Carl Orff Music Festival

21 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio