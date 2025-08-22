22 Agosto 2025

Weekend di rientri, traffico da bollino rosso verso le grandi città

Redazione 22 Agosto 2025
Anas: sospesi l’83% dei cantieri per agevolare il controesodo estivo

Fine settimana da bollino rosso per il controesodo estivo. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, saranno oltre 12 milioni i veicoli in movimento lungo la rete viaria nazionale nel weekend di rientri verso le grandi città del Centro-Nord.

Viabilità Italia ha previsto traffico critico nel pomeriggio di venerdì 22 agosto, nella mattinata di sabato 23 e per l’intera giornata di domenica 24, quando milioni di automobilisti faranno ritorno dalle località turistiche verso i grandi centri urbani.

Per agevolare la circolazione, Anas ha rafforzato la presenza del personale e ha ridotto drasticamente i cantieri: fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% del totale. Sul campo opereranno circa 2.500 addetti, tra tecnici, operatori e personale delle sale operative.

Gli itinerari più interessati dal traffico intenso saranno quelli in direzione nord lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, oltre ai valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. Tra le arterie più critiche la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna e la statale 148 Pontina nel Lazio. Attesi forti flussi anche sulla SS7 Appia, sull’itinerario E45, sulla SS1 Aurelia, sulla SS16 Adriatica, sulla SS309 Romea e sulla SS51 di Alemagna.

Al Nord, traffico intenso previsto sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria e sulla SS26 della Valle d’Aosta.

In vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti: sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 dalle 7 alle 22.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha lanciato un appello alla prudenza: “Invito tutti a guidare con cautela: la fine delle vacanze porta spesso a comportamenti rischiosi. Il rispetto dei limiti e l’attenzione alla guida sono fondamentali per la sicurezza. Mai al volante con il cellulare: nulla è più urgente della vita propria e altrui”.

