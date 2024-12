Dall’Italia, Pavia: madre e bimbo muoiono durante il parto

Una giovane donna e il bambino che portava in grembo sono morti durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia. La donna, ricoverata nel reparto di Ostetricia, è deceduta a causa di una crisi respiratoria, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla. Durante l’intervento, i sanitari hanno cercato di estrarre il neonato con un taglio cesareo, ma anche il piccolo non ha sopravvissuto. La direzione dell’ospedale ha avviato un’indagine diagnostica per chiarire le cause di questa tragica perdita.

