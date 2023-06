L’Happy casa Brindisi non starebbe inseguendo la firma dell’ala campana Alessandro Gentile, la scorsa stagione a Udine. Così come riferito dal presidente Nando Marino ai microfoni di Antenna sud, solo dopo la loro ufficializzazione, avvenuta nella giornata di mercoledì 14 giugno, coach Corbani e il diesse Leo De Rycke si sono messi al lavoro per disegnare il roster della stagione 2023-24.