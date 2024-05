“Il momento che aspettavamo da 3 anni è arrivato e la BANDIERA BLU, da quest’anno,sventola anche a Manduria, sulle spiagge di San Pietro in Bevagna.

Questa mattina, insieme all’Assessore all’Ambiente Katia Fusco, a Roma, presso la sede del

CNR, abbiamo partecipato alla cerimonia ufficiale di presentazione delle Bandiere Blu 2024, durante la quale Manduria ha ricevuto questo ambitissimo riconoscimento “

Sono queste, le prime dichiarazioni del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. La Città del Primitivo ha conquistato la bandiera blu, per le spiagge di Borraco, San Pietro in Bevagna, Torre Colimena e per le riserve naturali del fiume Chidro

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts