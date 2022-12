La Cavese ci prova con Longo del Molfetta

Condividi su...

Ultime ore di calciomercato. La Cavese avrebbe presentato un’importante offerta per il centrocampista Lorenzo Longo. Classe 1994, ha segnato 3 reti offrendo 3 assist in questo campionato con il Molfetta. L’ex Cerignola sta valutando la proposta anche se il Molfetta non sembra intenzionato a liberarsi del suo gioiello.