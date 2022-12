Lecce: Amichevole internazionale mercoledì 28 dicembre

Condividi su...

Linkedin email

Amichevole internazionale per il Lecce. Mercoledì 28 dicembre, alle ore 14:30, al Via del Mare, i giallorossi affronteranno il NK Varazdin, squadra del massimo campionato Croato, attualmente quinta in classifica, il cui vicepresidente è l’ex giallorosso Davor Vugrinec. La gara sarà aperta al pubblico. A partire dalle 16:00 di venerdì 23 dicembre sarà attiva la vendita dei biglietti

RIDOTTO U14 – Riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell’acquisto non abbiano compiuto il 14 anno di età. I minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo di tagliando dal 7° anno di età).

PUNTI VENDITA

BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie Punti Vendita Autorizzati Vedi elenco disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie Punti Vendita Autorizzati Vedi elenco disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv BOTTEGHINI STADIO – NON ABILITATI ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI.

Attivi il giorno della gara dalle ore 13:00 alle ore 15:00, solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI.