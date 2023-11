Karate: la leccese Aurora Campobasso argento agli juniores di Ostia

Dopo l’argento mondiale di Michela Rizzo e quello nel campionato italiano U21 di Gemma Di Bari, la Pro Team ne mette in bacheca un terzo con la 17enne Aurora Campobasso nel campionato italiano juniores svoltosi a Ostia, al Palazzetto PalaPellicone del Centro Olimpico FIJLKAM.

L’atleta si allena tra la palestra Athlon di Lecce e il Centro MUV sotto la guida tecnica dei maestri Vito Barletti e Nicola Ciarloni, che assieme a Pasquale Di Bari e Gennaro Setaro fanno parte della Pro Team. Ora, per Aurora Campobasso l’appuntamento di Jesolo con la Youth League.

“Purtroppo, in finale ho commesso degli errori agevolando la mia avversaria e facendomi prendere da un po’ dall’ansia. Sono delusa per non aver vinto l’oro, ma riparto dall’argento e dalle ottime prestazioni. Il livello della competizione era abbastanza alto con ben sessantuno atleti arrivati a Ostia da tutte le parti d’Italia”, ha dichiarato la stessa Aurora Campobasso.

