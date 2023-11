Avis in Corsa Conversano: in 22 alla 14a tappa del CorriPuglia

L’Avis in Corsa Conversano si è presentata con ben ventidue atleti alla dodicesima edizione della “Stracittadina Massafrese – Trofeo Tebaide d’Italia”, gara podistica valevole come quattordicesima prova del campionato regionale CorriPuglia 2023.

Michele Damiani, Mario Daniele, Antonio De Nicolò, Domenico L’Abbate, Luigi L’Abbate, Michele Laruccia, Rino Lorusso, Antonello Lorusso, Francesco Losavio, Luca Mancini, Giovanni Manco, Francesco Narracci, Antonio Palazzo, Ivan Polieri, Angela Ramunni, Giovanni Renna, Mario Renna, Rita Solfrizzi, Vito Solfrizzi, Cosimo Sperti, Piera Traversa e Domenico Trovisi i podisti bianco azzurri che hanno preso parte alla manifestazione raccogliendo risultati molto positivi.

Su tutte, particolarmente degne di nota le performances di Luigi L’Abbate, primo avissino a tagliare il traguardo in poco più di quarantuno minuti, e Piera Traversa la quale ha ottenuto un ottimo quinto posto nella categoria SM55, oltre a risultare la prima donna del team conversanese a terminare la gara. Bene anche Antonello Lorusso e Domenico Trovisi, rispettivamente secondo e terzo nella speciale classifica di squadra.

Molto soddisfatto al termine dell’evento anche il presidente Michele Laruccia: “Presentarsi alle gara con così tanti atleti è sempre motivo di orgoglio per la società, al di là di quelli che poi possono essere i risultati finali. Questo è anche sinonimo di un gruppo unito che cerca sempre di onorare al meglio uno sport unico come il podismo ed in cui rivedo quei valori che con impegno cerco di portare avanti. Personalmente sono molto contento della prestazione di tutti gli atleti, soprattutto di quelli che hanno realizzato tempi molto significativi”.

Domenica, intanto, si gareggia ancora per il CorriPuglia con la quindicesima tappa del circuito in calendario a Mesagne dove i padroni di casa dell’Atletica Mesagne organizzano l’edizione 2023 del Trofeo della Messapia.

