Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ‘Trasformare la rabbia in carica’

Si accendono i riflettori sul PalaSanGiacomo in occasione della gara valida per la decima giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. In campo gli Azzurri Conversano, padroni di casa, e la Grimal Team C5, compagine barlettana attualmente quarta in classifica e reduce dal pareggio casalingo con il Futsal Barletta.

Dopo la beffarda sconfitta rimediata sabato scorso con il Cus Foggia, la banda del presidente Mino De Girolamo è attesa da un ostacolo parecchio difficile da superare, nonostante il cammino non certo esaltante degli uomini di Vaccarello lontano dal PalaDisfida.

In settimana, la squadra ha analizzato il ko di Manfredonia cercando di andare a migliorare quegli aspetti che hanno consentito alla formazione dauna di tornare in carreggiata e di compiere una clamorosa rimonta da 0-3 a 5-4 nell’arco di soli venti minuti di gioco.

In attesa di scendere in campo, gli Azzurri hanno celebrato l’importante traguardo personale raggiunto dai due neo dottori del gruppo ovvero Pasquale D’Alessandro e Gianmarco Caradonna laureatisi in questi giorni rispettivamente in “Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate” e in “Management dello Sport”.

Queste intanto le parole del portiere azzurro Michele Grieco alla vigilia della prossima gara di campionato: “Sarà una partita sicuramente molto difficile contro un avversario di valore come dimostra anche la classifica. La formazione barlettana può contare su calcettisti di grande esperienza e noi dovremo tenere sempre alto il livello di concentrazione se vogliamo tornare a fare punti. La sconfitta col Foggia ha lasciato tanto amaro in bocca, ma ormai è acqua passata e dobbiamo guardare avanti facendo tesoro degli errori commessi. Trasformare la delusione e la rabbia in energia positiva e di conseguenza in carica agonistica potrebbe rivelarsi fondamentale per portare a casa un risultato positivo”.

Al San Giacomo dirigono l’incontro i sigg. Francesco D’Acciò e Roberto Ciro Tristano della sezione di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 18,45.

