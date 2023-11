Futsal A2/M: arbitri e disattenzioni, ko casalingo per Audace Monopoli

Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 la Kredias Audace Monopoli viene sconfitta in casa dal Sammichele per 2-3. Una sconfitta ingiusta, perché arriva dopo delle scelte arbitrali discutibilissime che hanno condizionato il match e a pochi secondi dallo scadere con il gol vittoria ospite su tiro libero. La prima parte di gioco equilibratissima si chiude sullo 0-1 ospite con la rete evitabile di Petragallo quasi allo scadere.

Nella ripresa parte meglio la squadra ospite che riesce a portarsi sullo 0-2 con Console. Da quel momento parte la rimonta gialloblu con le reti di Passiatore e Lenoci che riportano così il risultato in parità. L’Audace prende in mano il controllo del match con gli ospiti che riescono a mantenere il risultato grazie a un salvataggio sulla linea di porta. Il match si infiamma quando dopo non aver visto un colpo di mano con annessa spinta ai danni di Palattella e un fallo inesistente, gli arbitri concedono agli ospiti il tiro libero per il sesto fallo, fortunatamente sbagliato. A trenta secondi dal termine però arriva un secondo tiro libero dove Gonzales dagli undici metri non sbaglia e riporta gli ospiti in vantaggio sul 3-2 finale.

Risultato ingiusto per la squadra di mister Giacovazzo che meritava assolutamente di chiudere il match con i tre punti, visto ciò che ha dimostrato nei 40′ di gioco. Sabato prossimo i gialloblu saranno di scena nell’unica trasferta calabrese del campionato, in casa dell’Ecosistem Lamezia.

UNDER 19, SUCCESSO IN RIMONTA CONTRO IL PALO