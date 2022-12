San Pietro Vernotico, incidente stradale: morto anche un ventenne

Condividi su...

SAN PIETRO VERNOTICO – Purtroppo si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto venerdì sera sulla provinciale San Pietro Vernotico-Brindisi: nel pomeriggio è morto anche uno dei ragazzi feriti, Gabriele Elia, 20 anni, di San Pietro. Era stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era ricoverato in Rianimazione. Viaggiava nell’auto condotta da Luigi Marangio, 18 anni, anch’egli sampietrano, morto sul colpo. L’altra vittima dell’incidente è il 32enne ghanese Augustine Kona che era alla guida dell’altra auto coinvolta. Resta in gravissime condizioni un altro ragazzo di 18 anni.