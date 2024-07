Incendio in un’abitazione a Rotondella, morta una donna

ROTONDELLA – Una donna di circa 60 anni è morta in un incendio che in serata ha distrutto – per cause in fase di accertamento – la sua abitazione nel centro storico di Rotondella (Matera). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno lavorando per comprendere le cause dell’incendio.

