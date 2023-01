In pericolo di vita, neonata trasportata in volo da Galatina a Roma

Un C-130J della 46a Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare ha trasportato dall’aeroporto militare di Lecce-Galatina, sede del 61° Stormo, a quello di Roma Ciampino un’ambulanza con a bordo una neonata di soli 4 mesi in imminente pericolo di vita. La piccola – rende noto l’Aeronautica Militare – era ricoverata presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase (Le) quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza, è stata la Prefettura di Lecce, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe) che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme per questa tipologia di interventi. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la strumentazione sanitaria necessaria al trasferimento della neonata.

