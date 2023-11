Il Picerno vola solitario al secondo posto: battuto l’Avellino 2 a 0

Sfida di alta classifica quella in scena allo stadio “Curcio” che vede il Picerno di Emilio Longo ospitare l’Avellino di Michele Pazienza. Ventisei punti a testa e un secondo posto in palio da occupare in solitaria per due compagini che stanno viaggiando a ritmi altissimi con l’obbiettivo di agguantare la capolista Juve Stabia. Padroni di casa che arrivano dalla netta e importante vittoria contro il Latina; ospiti pronti a riscattare il passo falso casalingo contro il Giugliano.

In cronaca. La prima occasione arriva al minuto 13 con Cancellotti che dagli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa, la manda alta sulla traversa. Quattro minuti dopo arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa e porta, naturalmente, la firma di Iacopo Murano (1-0) che chiude alle spalle di Ghidotti la triangolazione con Esposito per la 13esima marcatura personale stagionale. La partita si ravviva. Al 21esimo Marconi trova la pronta risposta di Merelli su un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Passiamo alla ripresa. Dopo 120 secondi ci prova Gallo dal limite con la palla che finisce alta sulla traversa. Al 52esimo è prodigioso Ghidotti ad evitare la rete del raddoppio sul tiro Vitali e sul successivo tentativo in sforbiciata di Gilli. Rete che arriva però al minuto 59 con Santarcangelo (2-0) abilissimo a smarcarsi e con un preciso rasoterra a battere per la seconda volta l’estremo difensore biancoverde. Al minuto 67 il Picerno va vicinissimo al tris con Allegretto: ma questa volta è reattivo con un colpo di reni Ghidotti a togliere dal sette il potente colpo di testa del difensore melandrino.

Il Picerno vince con una delle migliori prestazioni viste da inizio campionato battendo meritatamente un’avversaria che non è riuscita mai ad entrare in partita subendo per quasi tutti i novanta minuti il gioco e l’atteggiamento dei ragazzi di Emilio Longo che volano, da soli, al secondo posto in classifica. E nel mirino, adesso, ci sono le “Vespe” di mister Pagliuca. Attenzione alla Leonessa!!!

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – U.S. AVELLINO

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.30, stadio “D. Curcio”: 15a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; De Cristofaro, Gilli, Allegretto, Novella; Gallo (86’ Pitarresi), De Ciancio; Vitali (77’ Graziani), Santarcangelo, Esposito E. (90′ Ciko); Murano.

A disp.: Summa, Esposito A., Pagliai, Biasol.

All.: Emilio Longo

U.S. AVELLINO 1912 (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli (46’ Rigione), Varela, Palmiero (46’ Gori), Casarini, Ricciardi (60’ Falbo); Sgarbi, Marconi (60’ Patierno).

A disp.: Pane, Pizzella, Benedetti, Maisto, Dell’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Nosegbe-Susko.

All.: Michele Pazienza

Arbitro: Calzavara (Varese)

Guardalinee: Piatti (Como) – Fumarolo (Barletta)

Quarto Uomo: Torregiani (Civitavecchia)

AZ PICERNO 2 – 0 AVELLINO

MARCATORI: 17’ Murano, 59’ Santarcangelo

AMMONITI: 12’ De Ciancio, 37’ Novella, 42’ Cancellotti, 70’ Patierno, 76’ Vitali, 96′ Allegretto, 97′ Maisto

ESPULSIONI:

CORNER: 3 – 7

RECUPERO: 2’ – 7’

SPETTATORI: 1234

INCASSO: euro 13.202,00

