Crotone-Potenza 2-1, non basta un Volpe ispirato. Colpito anche un legno

Prosegue il momento-no del Potenza: due sconfitte nelle ultime tre giornate, non basta la rete di Volpe per rimettere quantomeno su binari di parità il confronto col Crotone. Finisce 2-1 allo stadio Scida, coi calabresi che resistono malgrado la successiva inferiorità numerica ed un finale generoso da parte degli ospiti.

Formazioni: 4-4-2 per Zauli, risponde Lerda col 3-4-1-2, a Caturano e Gagliano le chiavi dell’attacco. Gara che peraltro parte subito sotto una cattiva stella per i lucani, che al 12′ subiscono il vantaggio del Crotone. Tribuzzi in possesso palla, poi la perde ed è allora tutto merito di Tumminello, che dalla distanza sfodera un sinistro imprendibile per Alastra ed è 1-0. Immediata la reazione ospite, al 16′: scambi di prima, dialoghi rapidi tra Di Grazia e Caturano, conclusione del numero nove respinta da Dini. Ancora pericolo Crotone al 31′, Giron pesca bene ancora Tumminello che calcia verso il primo palo, si distende bene Alastra.

Nella ripresa arriva il raddoppio calabrese, al 53′. Ottima azione corale che parte dai piedi di Leo, quindi assist decisivo di Tumminello per Gomez: in quattro tocchi, conclusione finale compresa, il 2-0 è cosa fatta. Potenza colpito ancora, poi è Volpe a prendere per mano i rossoblù. Clamorosa la traversa colpita al 67′, tiro a giro con il destro che quasi beffa Dini, ma all’83’ le distanze vengono accorciate. Protagonista sempre il numero 77, che sfrutta al meglio il cross di Gyamfi coordinandosi bene per il 2-1. Padroni di casa in dieci all’85’: espulso Leo, fatale il fallo su Verrengia. Ma il punteggio non cambia, il Crotone resiste e vince, passo falso per il Potenza che resta fermo a 18 punti.

