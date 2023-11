Paganese-Martina 0-1: decide un rigore di Bonanno, la sintesi

Seconda vittoria consecutiva per il Martina che superano in trasferta la Paganese per 1-0 grazie al rigore di Bonanno nella ripresa.

Al 5′ ci prova subito Ganfornina con il sinistro, attento Esposito a deviare in corner alla sua destra. Poco dopo il quarto d’ora ci provano i campani con un tentativo di Mancino dalla destra, Rizzo salva tutto. Prima della mezz’ora nuovo squillo della Paganese con Mancino che conclude alto sopra la traversa. Risponde il Martina qualche minuto più tardi con Bonanno da dentro l’area che non trova lo specchio di porta.

Al 38′ ancora la formazione biancazzurra in avanti con Palermo che prova dal limite dell’area senza inquadrare il

bersaglio grosso. Due minuti più tardi schema da punizione dove Pinto serve Palermo che non trova il tocco vincente sotto porta. Al 43′ ci prova Bonanno da calcio di punizione, sfera che non si abbassa abbastanza e termina alta sopra la traversa.

Inizio ripresa che si apre con un tentativo per la Paganese con Porzio che dalla sinistra cerca il tiro dalla lunga distanza, nessun problema per Figliola. Al 56 l’episodio chiave: il pressing alto da parte di Palermo è efficace e

costringe all’errore l’estremo difensore di casa che commette fallo, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore in favore della formazione di Pizzulli. Dal dischetto si presenta Bonanno che spiazza il portiere campano e porta avanti.

Il Martina continua a spingere e ci prova con due tentativi di Tuccitto e Ganfornina, attento in entrambe le

occasioni Esposito. Nel finale non ci sono rischi per il Martina, che mantiene saldamente il risultato. La formazione biancazzurra sale così al quarto posto in classifica con 23 punti in classifica dopo 13 giornate di campionato.

PAGANESE-MARTINA 0-1

RETE: 11’st rigore Bonanno.

PAGANESE (4-3-3): Esposito, Galeotofiore, Langella, Ianniello, Del Gesso (23’st Semonella), Setola (23’st Sorgente), Faiello, Mancino, Porzio (16’st De Gennaro), Iannone (27’st Matarese), Esposito. Panchina: Pinestro, Celentano, Caruso, Rocca, Perulli. All. Agovino.

MARTINA (4-4-2): Figliola, Nikolli (24’st Vaticinio), Rizzo, Ganfornina, Palermo, Bonanno (37’st Langone), Virgilio, Silletti, Tuccitto, Pinto, Mancini. Panchina. Pirrò, Perrini, Dieng, Sicurella, Albanese, Ievolella, Filippi Filippi. All. Pizzulli.

ARBITRO: Balducci di Empoli. ASSISTENTI: Gookooluk di Civitavecchia e Spoletini di Rieti.

AMMONITI: Rizzo (M), Ganfornina (M), Nikolli (M), Vaticinio (M), Esposito (P), Faiello (P), Esposito S. (P).

RECUPERO: 3’pt, 5’st.

