BRINDISI – Clamoroso al PalaPentassuglia, ma anche un segnale sicuramente confortante per il prosieguo di stagione: lo coglie l’Happy Casa Brindisi che in casa riesce a prevalere sulla Virtus Bologna, sino ad ora prima forza del campionato di Serie A1. Finisce 83-75 il match per la formazione di coach Dragan Sakota. Formidabile il primo quarto (24-13), rimonta emiliana nel secondo che accorcia di parecchio (16-26), ma risulta decisivo per il successo l’esito del terzo (30-18). Nell’ultimo quarto gli emiliani fanno più punti (13-18) ma non basta per ribaltare un incontro che ha visto sempre i pugliesi in vantaggio. A Bayehe (25, MVP del match) e Senglin (22) il numero più alto di punti del roster. Per Brindisi questa è inoltre la prima vittoria dopo 8 sconfitte (e primi due punti del campionato), secondo passo falso al contrario per gli ospiti

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp