CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Cerignola rinuncia al quarto posto ma conquista comunque la quinta posizione, recuperando in extremis una gara che sembrava compromessa, con la Juve Stabia è 2-2. In cronaca. Approccio molle degli ospiti che all’11’ incassano la prima rete: la Juve Stabia passa grazie a Silipo che raccoglie il cross dalla sinistra di Dell’Orfanello, Saracco non ci arriva. L’Audace non reagisce e le vespe raddoppiano al 21’: corner di Scaccabarozzi per la spaccata di Caldore che insacca gelando la retroguardia pugliese, al “Menti” è 2-0. La squadra di Pazienza è viva, al 26’ Russo cerca D’Andrea che da ottima posizione non colpisce, a seguito di una mischia furibonda lo stesso Russo spara alto, clamorosa chance sprecata. La Juve Stabia gioca di rimessa, al 41’ Silipo giunge davanti a Saracco che sventa il pericolo. In pieno recupero Malcore si fa ipnotizzare da Barosi, un minuto dopo Capomaggio la riapre: è il 49’ quando il bolide dell’argentino finisce praticamente all’incrocio. Un gol spettacolare, 2-1 all’intervallo. Il Cerignola torna in campo determinato, dopo pochi secondi Barosi respinge il violento tentativo di Malcore. 56’, D’Ausilio entra in area ma il portiere campano è ancora reattivo. La gara si infiamma, al 79’ viene espulso Pazienza e all’80’ Pandolfi prende posizione su un cross di Dell’Orfanello, sfera alta. Succede tutto in pochi secondi, sul ribaltamento di fronte Langella pesca Malcore che realizza il 2-2, annullato però per un fuorigioco oggetto delle proteste pugliesi. L’attaccante trova comunque il pari all’88’: traversone di Achik, Samele finisce giù ma favorisce la zampata di Malcore, tripudio nel settore ospiti per un gol che vale il quinto posto. Alla fine della stagione regolare festeggiano entrambe, Cerignola e Juve Stabia si ritroveranno tra sette giorni, al “Monterisi”, per il primo turno play-off.

