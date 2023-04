Il Foggia nel segno del quattro: quarto posto e 4-0 alla Turris

FOGGIA – Foggia nel segno del quattro: quarto posto e quattro gol alla Turris, l’ultima giornata regala i tre punti contro la Turris ma soprattutto il quarto posto ai ragazzi di Delio Rossi, che scavalcano in classifica il Picerno e il Cerignola. Contro i campani vanno a segno Bjarkason, Peralta e Ogunseye.

Delio Rossi si affida al solito 3-5-2, tiene in panchina i due diffidati Petterman e Schenetti. In avanti c’è Peralta con Ogunseye. Dopo sei minuti è proprio il dieci rossonero a pennellare per la testa di Leo, Perina si fa trovare pronto e mette in corner. Per un’altra emozione, bisogna arrivare al 38esimo quando Ogunseye davanti al portiere campano incrocia bene ma bacia la parte interna del palo. Preludio al gol che arriva poco più tardi: Bjarkason salta secco Frascatore, incrocia bene ed è 1-0 Foggia.

Il secondo tempo si apre con una giocata d’altra categoria di Peralta: si esibisce in uno slalom gigante, salta tre avversari e trova il 2-0: esulta lo Zaccheria. Foggia che non si accontenta e trova anche il 3-0, Miceli tocca il pallone con un braccio e per il signor Centi non ci sono dubbi, fischia calcio di rigore. Ogunseye dagli undici metri non sbaglia ed è tris rossonero. C’è anche spazio per il 4-0 con una bella sgroppata di Bjarkason sulla sinistra, cross al centro per Frigerio che tocca di testa e batte Perina: è poker rossonero.

Gli ultimi minuti sono di pura accademia per il Foggia, che esulta per i risultati dagli altri campi e si gode il quarto posto che consente di saltare il primo turno interno al girone.

