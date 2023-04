Dramma Fidelis Andria, è Serie D: il Latina vince 2-1, biancoazzurri ultimi in classifica

LATINA – L’incubo Serie D è realtà per la Fidelis Andria di mister Cudini che perde a Latina nell’ultima giornata di regular season ed è così costretta ad abbandonare il professionismo al termine di due tribolate stagioni: al Francioni finisce 2-1 a favore dei padroni di casa che agganciano i playoff e condannano i biancoazzurri all’ultimo posto in classifica, addirittura dietro a una Viterbese vittoriosa sulla Virtus Francavilla ma a sua volta retrocessa in D per la distanza troppo ampia dalla quint’ultima posizione.

Cudini opta per un 4-3-3 con conferma in toto dell’undici titolare sceso in campo contro l’Avellino, Di Donato risponde con un 3-5-2 con Ganz e Fabrizi a comporre il tandem offensivo. In cronaca. Pronti via e per la Fidelis sembra mettersi bene: è il minuto 7 quando Micovschi va via sull’out di destra e mette al centro per Ventola che con un preciso piattone beffa Tonti e porta in vantaggio i suoi. E’ la rete del provvisorio 0-1, quella che di fatto però illude i federiciani, raggiunti dagli avversari appena sette minuti dopo: super azione personale di Di Livio dalla destra, pallone messo al centro per Ganz che da due passi non può che insaccare. Gli ospiti subiscono il colpo e per poco non capitolano nuovamente al minuto 18: il destro di Sannipoli dall’interno dell’area, però, pecca di precisione ed esaurisce la sua corsa più in alto rispetto alla traversa.

La partita scende di intensità e così si arriva direttamente alla ripresa, ripresa che si apre con un doppio miracolo di Savini su Ganz, pericoloso prima con un colpo di testa ravvicinato e poi con un tap-in su assist in rovesciata di un compagno di squadra. Sono le prove generali del gol del definitivo vantaggio che arriva puntuale al minuto 63: una grande apertura dalla destra lancia Carissoni in campo aperto. Controllo preciso, sterzata sul destro e tiro a giro perfetto. 2-1 Latina e notte fonda Fidelis la cui reazione è tutta in una semi rovesciata fuori misura provata da Ekuban al minuto 72 e in un destro a giro di Bolsius ben bloccato da Tonti. Niente da fare per Dalmazzi e compagni, costretti ad alzare bandiera bianca dopo cinque minuti di recupero. Pontini qualificati per gli spareggi promozione e avversari del Monopoli nel primo turno in programma nel prossimo weekend, pugliesi all’inferno.

TABELLINO

LATINA 2

FIDELIS ANDRIA 1

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Esposito, Cortinovis; Carissoni (30’ st Furlan), Riccardi (20’ st Barberini), Amadio, Di Livio, Sannipoli (42’ st Calabrese); Fabrizi (43’ st Belloni), Ganz (43’ st Peschetola). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Gallo. All.: Di Donato.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Ciotti (1’ st Salandria), Dalmazzi, Borg, Candellori; Paolini (39’ st Pavone), Marino (9’ st Delvino), Costa Ferreira (36’ st Castellano); Micovschi, Ventola (10’ st Ekuban), Bolsius. A disp.: Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Djibril, Grosso, Alba. All.: Cudini.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

RETI: 8’ pt Ventola (FA), 15’ pt Ganz (L), 18’ st Carissoni (L)

AMMONITI: Ciotti (FA), Marino (FA), Amadio (L), Barberini (L)

