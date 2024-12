Grottaglie premia Vanny Miale, oro olimpico con nazionale volley femminile

Sabato 21 dicembre 2024, alle 09:30, il Consiglio Comunale di Grottaglie conferirà un riconoscimento a Vanny Miale, preparatore atletico della nazionale italiana di pallavolo femminile, per i suoi meriti sportivi. Miale, originario di Grottaglie, ha contribuito al trionfo olimpico delle azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La sua carriera, iniziata nel 2001 a Taranto con coach Vincenzo Di Pinto, ha preso una svolta internazionale nel 2007 con Julio Velasco a Montichiari, per poi proseguire con esperienze prestigiose in Polonia e Turchia, dove ha vinto numerosi titoli, tra cui la Coppa dei Campioni femminile con il VakifBank Spor. Il suo ritorno in Italia lo ha visto entrare nello staff della nazionale femminile, con cui ha conquistato l’oro olimpico.

La cerimonia si terrà nell’aula consiliare del Palazzo di Città e rappresenta un’occasione per celebrare un professionista che ha reso Grottaglie fiera della sua eccellenza sportiva. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano tutti i cittadini a partecipare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author