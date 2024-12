Volley C/M, Frascolla Taranto crolla a Fasano: sconfitta netta

La Frascolla Taranto esce pesantemente sconfitta dal campo della Pallavolo Fasano, che si impone con un netto 3-0 (25-16, 25-18, 25-12). I tarantini non sono mai realmente entrati in partita, mostrando difficoltà in ogni fase di gioco e restando fermi a quota tre punti in classifica. Ora si attende la sfida casalinga di sabato con il Ruffano, in programma alle 16:30 presso la palestra Leonida.

“È stato un match disastroso, non siamo entrati in campo – ha commentato amaramente coach Domenico Salvatore –. Solo nel secondo set abbiamo fatto leggermente meglio. Non siamo riusciti a giocare, non per merito del Fasano, ma per demerito nostro. Il palleggio è stato scadente e nel terzo set abbiamo ricevuto male. È stata una partita veramente brutta. Il Fasano? Quando siamo riusciti a giocare un po’ siamo stati alla pari, ma non avevano grandi riferimenti. In fondo, la classifica parla chiaro. La colpa è tutta nostra”.

PALLAVOLO FASANO – FRASCOLLA TARANTO 3-0 (25-16, 25-18, 25-12)

Pallavolo Fasano: Siena (K), Falco, Santoro Semeraro, Manchisi, D’Aversa, Barnaba, Semeraro, D’Urso, D’Amico, Risimini, Lauta, Mileti.

Frascolla Taranto: Simeone, Tarallo, Disabato, Vacca, Susco, Gasbarro, Volpe, D’Amicis, Catapano, Scorrano, Patti. Allenatori: Salvatore-Pirola.

