Grottaglie estate: esperienza immersiva tra arte, musica ed enogastronomia

È una vacanza immersiva quella proposta dalla città di Grottaglie (TA) per l’estate 2023. Non solo visitare i luoghi, ma viverli immergendosi nel contesto culturale e ambientale, sperimentando attività uniche e imparando qualcosa di nuovo e di autentico.

Per gli amanti della natura – si registrano overbooking ogni venerdì – il “Carsica Experience” permetterà di esplorare la Gravina del Fullonese in versione notturna. Una passeggiata a tu per tu con la notte, alla scoperta delle luci, dei suoni e dei profumi della natura. Il fruscio del vento, lo scricchiolio degli alberi, l’intenso profumo del timo saranno i compagni di viaggio di questo percorso che donerà emozioni uniche.

Il 29 luglio invece, nello storico Palazzo Lasorte, nel cuore del centro storico, sarà inaugurata la mostra personale di Elena Cappai e Ortogonale, entrambi vincitori (ex-equo) del premio “Mostra personale” dalla scorsa edizione del Concorso di Ceramica contemporanea.