Gravina, in arrivo un attaccante coreano

Colpo in attacco del Gravina. La società murgiana sarebbe ad un passo dall’ingaggio di Seung-in Choi, classe 1991, calciatore coreano con alle spalle una lunga carriera nelle massima serie giapponese e in diverse categorie professionistiche tedesche. Il calciatore, se dovesse andare in porto il tesseramento, sarà già a disposizione del tecnico Raimondo catalano per la trasferta di Angri in programma domenica prossima.

