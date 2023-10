Eccellenza: Coppa Italia, Manduria elimina Otranto allo scadere

Termina 2-2 il ritorno del secondo turno di Coppa Italia tra Otranto e Manduria giocato al “Nachira”. Gli ospiti vanno sotto due volte (Piccinno e Trovè), ma la riprendono prima con Espinar e poi con Munoz conquistando il passaggio al terzo turno della Coppa Italia di Eccellenza pugliese.

In vantaggio l’Otranto al minuto 17 con Piccinno, i biancoverdi ripristinano la parità al 37’ con Dani Espinar. La ripresa si apre nella stessa identica maniera: l’Otranto che torna in vantaggio con Trovè, ma nei minuti finali (40’), ci pensa il solito Dani Munoz.

Il Manduria si dimostra più forte dei problemi e si proietta verso il big match di campionato con l’Ugento: domenica, al Camassa di Sava si sfideranno la prima e la seconda della classe.

In casa Otranto, nonostante l’amaro in bocca per una qualificazione sfumata a 5 minuti dal 90’, resta l’ottima prestazione condita da cuore, sacrificio e qualità.

OTRANTO-MANDURIA 2-2

RETI: 17’ Piccinno (O), 37’ Espinar (M), 72’ Trovè (O), 85’ Munoz (M).

OTRANTO: Melito, Vigliotti, Plevi, Medaglia (88’ Greco), Liquori, Cisternino (46’ Angelini), Valentini, Mariano, Trovè, Piccinno (59’ Gallo), Nicolazzo (88’ Murrone). Panchina: Caroppo, Giglio, Aprile, Rollo, Tremolizzo. All. Tartaglia.

MANDURIA: Maraglino, Lopez, Bocchino, Rapio (74’ Dorini), Maroto, Linares (75’ Cavaliere), Cutrone (73’ Tondi), Castro, Espinar (80’ Cicerello), Quarta (86’ D’Ettore), Munoz. Panchina: Coletta, Salvadore, Zecca, Aquaro. All. Salvadore.

ARBITRO: Samuele Giovanni Fiorino di Bari. ASSISTENTI: Raffaele Sciancalepore di Molfetta e Nicolò Rossiello di Molfetta.

AMMONITI: Mariano, Medaglia, Trovè, Plevi (O); Linares, Lopez, Munoz, Quarta, Bocchino, Maraglino (M).

CALCI D’ANGOLO: 3-1 per il Manduria.

RECUPERO: 1’pt; 5’st.

