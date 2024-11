Senatore Marti: “Addio ai test di ingresso per Medicina: una riforma storica

Il Senato della Repubblica ha approvato un’importante riforma che segna un cambiamento significativo nell’accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La proposta, primo firmatario il senatore Roberto Marti, prevede l’eliminazione definitiva dei test di ingresso, un sistema che ha caratterizzato l’accesso a queste facoltà per oltre 25 anni.

Questa decisione rappresenta una vittoria non solo per il senatore Marti, ma anche per molti studenti e famiglie che da tempo richiedevano un cambiamento nell’attuale modalità di accesso alle professioni sanitarie. I test di Medicina, spesso considerati un ostacolo insormontabile da molti aspiranti medici, sono stati oggetto di critiche per la loro rigidità e per l’ineguaglianza che generano tra coloro che riescono a superare le prove e quelli che, nonostante le preparazioni, non riescono ad accedervi.

Con l’approvazione del disegno di legge delega, il governo avrà ora il compito di ridefinire l’intero percorso di accesso a queste facoltà, rendendo il sistema di ammissione più inclusivo e meritocratico. L’obiettivo è quello di garantire che l’accesso a corsi di laurea così cruciali avvenga sulla base di criteri più equi, che possano valorizzare il merito senza vincoli imposti da prove standardizzate.

Il senatore Roberto Marti ha sottolineato come questo cambiamento non solo favorirà una maggiore inclusione, ma contribuirà anche a formare professionisti della salute più preparati e motivati. “Vogliamo che il sistema educativo premi realmente il talento e la passione per la medicina, non solo la capacità di affrontare un test”, ha dichiarato Marti, esprimendo la sua soddisfazione per l’approvazione della riforma.

La modifica al sistema di accesso potrebbe anche avere un impatto positivo sul numero di studenti che decidono di intraprendere una carriera nel settore sanitario, un ambito che negli ultimi anni ha mostrato segni di crescente bisogno di professionisti qualificati. Con l’eliminazione dei test di ingresso, infatti, si spera di attrarre un numero maggiore di candidati, contribuendo a colmare le lacune nel personale medico e sanitario che affliggono il nostro Paese.

Questa riforma, quindi, non rappresenta solo un cambiamento normativo, ma segna un passo importante verso una nuova visione dell’istruzione superiore nel campo delle professioni sanitarie. Con l’addio ai test d’ingresso, il Senato ha dimostrato di ascoltare le richieste della società e di lavorare per un futuro in cui ogni aspirante medico, odontoiatra o veterinario possa avere l’opportunità di realizzare il proprio sogno professionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts