Meloni a Bari per l’Accordo di Coesione con la Puglia

Venerdì mattina, alle ore 11, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bari per firmare l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Nel pomeriggio, alle ore 14, Meloni tornerà a Palazzo Chigi per presiedere una nuova riunione del Consiglio dei ministri.

