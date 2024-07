Governo Meloni torna in Puglia: forum alla masseria di Bruno Vespa

Un mese dopo il G7, gran parte del governo Meloni ritorna in Puglia, accolto dal giornalista Bruno Vespa nella sua masseria a Manduria. L’occasione è la sesta edizione del ‘Forum in masseria’, organizzata da domani, venerdì 5 luglio, a domenica in collaborazione con Comin & Partners, focalizzata quest’anno sulla “nuova Europa” e sul ruolo dell’Italia e delle imprese italiane nel contesto internazionale.

Saranno presenti dieci ministri, tra cui i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il viceministro alle Finanze Maurizio Leo. Parteciperanno anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e Antonio De Caro, presidente dell’Anci, gli unici rappresentanti del centrosinistra. A differenza dell’anno scorso, non è prevista la partecipazione della premier Giorgia Meloni, che allora era stata intervistata all’aperto, accanto ai vigneti di Vespa.

I dieci panel, moderati dal giornalista Rai, discuteranno le prospettive economiche e politiche dell’Italia in Europa, il rapporto tra gli Stati dell’area euro e tra l’UE e le altre potenze mondiali. Sul palco saliranno oltre 40 ospiti del mondo delle imprese e delle istituzioni.

Il forum inizierà domani alle 15 con un dibattito sulla transizione energetica e digitale con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Alle 16 seguirà un confronto sul Piano Mattei con il ministro degli Esteri, Tajani, e alle 17.30 quello delle Infrastrutture, Salvini, sulla mobilità.

Sabato si alterneranno, tra gli altri, la ministra del Lavoro, Marina Calderone; il responsabile della Salute, Orazio Schillaci; il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi; il Guardasigilli, Carlo Nordio; il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida; quello per gli Affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che chiuderà l’ultimo panel previsto domenica poco prima di pranzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author