Giudice Sportivo: Cerignola-Potenza, richiesti accertamenti alla Procura Federale

Il Giudice Sportivo ha invitato la Procura Federale ad accertare in maniera approfondita il comportamento tenuto da alcuni tesserati di Cerignola e Potenza al termine del primo tempo della gara disputata domenica 24 marzo allo stadio Monterisi. Questa la comunicazione ufficiale:

“GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024

Il Giudice Sportivo, lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola – Potenza del 24 Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine del primo tempo”.

