Giovanni Di Stefano: ‘Ecco il mio piano per salvare il Taranto’

Di Stefano Legacy Trust LLC ha comunicato, attraverso una nota, di aver presentato una proposta formale alla famiglia Giove per sostenere il Taranto FC, con un’offerta di oltre 1 milione di euro. La proposta, disponibile da quasi dieci giorni, è articolata in quattro tranche di pagamento e resta in attesa di una risposta ufficiale.

I dettagli dell’offerta

Il piano di supporto finanziario proposto dal Trust prevede i seguenti versamenti:

9 gennaio 2025: 350.000 euro

10 febbraio 2025: 150.000 euro

9 marzo 2025: 350.000 euro

10 aprile 2025: 150.000 euro

Nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali fino a oggi, il Trust ha sottolineato il rispetto per l’impegno della famiglia Giove nella gestione del club e la consapevolezza delle difficoltà legate al contratto con Mark Campbell.

Criticità e valutazioni

Secondo l’analisi del Trust, Campbell non disporrebbe di solide garanzie finanziarie e sarebbe noto per precedenti gestioni caratterizzate da promesse non mantenute. Per questo, il Trust invita la famiglia Giove a valutare la proposta senza timori di possibili ricadute economiche derivanti dall’attuale accordo.

Scenari futuri

Di Stefano Legacy Trust ha dichiarato che riesaminerà la situazione dopo le festività, ribadendo la disponibilità a impegnarsi per garantire la stabilità del club, qualora le condizioni lo consentano. Tuttavia, ha precisato che l’offerta già avanzata è stata presentata con serietà e trasparenza.

La nota della Di Stefano Legacy Trust

