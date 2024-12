Schiaffo all’arbitro, partita sospesa: caos a Locorotondo (Video)

Un grave episodio di violenza ha macchiato il campionato Promozione pugliese durante la partita tra Virtus Locorotondo e Sava, disputata nel pomeriggio di domenica 22 dicembre. L’arbitro 24enne Luca Albione, della sezione AIA di Lecce, è stato aggredito con uno schiaffo da un componente della panchina del Locorotondo, espulso poco prima per proteste.

Match sospeso sull’1-0 per il Sava

L’aggressione si è verificata all’85° minuto sul punteggio di 1-0 per gli ospiti tarantini. Il Locorotondo, in cerca del pareggio, si era visto annullare una rete per fuorigioco, decisione che ha scatenato accese proteste culminate con lo schiaffo. L’arbitro, colpito in pieno volto, ha deciso di sospendere definitivamente l’incontro, ordinando alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

La condanna del Locorotondo

In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, che potrebbero prevedere sanzioni severe per la squadra di casa, la Virtus Locorotondo ha diffuso una nota ufficiale: «La nostra società condanna fermamente l’episodio di violenza accaduto durante la gara e si dissocia da tali comportamenti, contrari ai valori dello sport».

Un altro caso che riaccende i riflettori sul problema della violenza nei campionati dilettantistici.

