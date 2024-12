Virtus Francavilla, incontro con Ferraro per la fumata bianca

Giovanni Ferraro, 55enne di Vico Equense ed ex Catania, potrebbe essere il successore di Ciro Ginestra sulla panchina della Virtus Francavilla. Nei prossimi minuti, infatti, è in programma un incontro tra l’allenatore e il presidente Antonio Magrì per discutere dei dettagli e delle idee tecnico-tattiche che potrebbero portare alla definitiva fumata bianca. 4-3-3 come modulo di base, nell’ultima esperienza sulla panchina degli etnei ha vinto il campionato di Serie D, viaggiando in 37 partite con una media di 2,46 a gara. Seguono aggiornamenti nelle prossime ore.

