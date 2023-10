Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2023

BARI – Analizzare il fenomeno migratorio e i suoi riflessi sui minori e i più fragili, ossia i Minori Stranieri non accompagnati, e puntare sullo studio e sulla formazione per il futuro dei ragazzi. Quattro appuntamenti per la “Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che inizierà già nelle prossime ore dal liceo Vecchi di Trani con la partecipazione del “prof. influencer” Vincenzo Schettini. Quest’anno il percorso immaginato dal Garante regionale punta a valorizzare i due filoni che si concretizzeranno il prossimo 20 novembre con la visita nei centri e comunità dedicati all’accoglienza di minori e minori Stranieri non accompagnati

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp