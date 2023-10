Gdf, concorso da 1673 posti per allievi finanzieri

BARI – Scade il prossimo 21 ottobre il concorso della Guardia di finanza da 1673 posti per allievi finanzieri. Il bando è online già da qualche settimana sul sito ufficiale della Gdf e sulla piattaforma InPA. Il concorso, sulla scorta dei precedenti concorsi per entrare nelle Forze Armate, sarà aperto a tutti i civili in possesso dei requisiti richiesti, a partire dal diploma di scuola secondaria di II grado, e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

