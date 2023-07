Giochi: Melucci, ‘Sono pronto a staccare la spina’

«Sono pronto a staccare la spina dei Giochi del Mediterraneo». Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci alza i toni nello scontro con Massimo Ferrarese, commissario straordinario per le opere dei Giochi. Le frasi di Melucci sono state confermate a Quotidiano da Elio Sannicandro, direttore generale di Asset Puglia. «Staccare la spina significa rescindere il contratto, rinunciare ai Giochi, ma questo penso potrà avvenire a settembre se non si sblocca la situazione economica. Con questo grande ritardo del Governo a erogare i finanziamenti previsti, si rischia una figuraccia internazionale. Che nell’ordine la fanno la città di Taranto, la Regione Puglia, che ha firmato a garanzia, il Governo e lo Stato italiano».

«I Giochi – continua Sannicandro – sono in capo al comitato organizzatore che è presieduto dal sindaco di Taranto. Il commissario è incaricato dal Governo di gestire i soldi del Governo. E su questo lo Stato, il Governo, per carità possono aver diritto visto che sono soldi loro. La riunione con i comuni, che era un aggiornamento di quella di lunedì, doveva servire a chiarire aspetti equivoci che il commissario, così come il Governo, non chiarisce: chi sono i soggetti attuatori? Nella formulazione precedente, concordata col Governo Draghi ed era pronto il Dpcm di finanziamento, i soggetti attuatori erano i Comuni. Ora il commissario dice attraverso la stampa che è lui l’attuatore. Ci vogliamo allora sedere e vedere come organizzare? I progetti esecutivi chi li fa? Non si possono fare se non c’è copertura finanziaria. Questo vogliamo chiarire. Il commissario invece non si presenta. Nè lunedì a Taranto, né col presidente della Regione a Bari e con i sindaci poi a Taranto. Ma quale è la difficoltà? I soldi quando arrivano?».

