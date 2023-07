Taranto: Battista e Abbate, ‘Quanti soldi sprecati per Sail GP’

“Non bastavano i quasi 7 milioni di euro già stanziati per il Sail GP, la gara di catamarani in programma a Taranto il 23 e 24 settembre prossimi e nel 2024 (con date da definire). Melucci & company si sono superati: per questa manifestazione sportiva hanno prelevato dal fondo di riserva altri 170mila euro. Fatto gravissimo! Stiamo parlando di un fondo “emergenziale”, da usare in casi di assoluta necessità, non certo per cumulare spreco più spreco”. Lo scrivono in un nota Massimo Battista (Una città per cambiare Taranto) e Luigi Abbate (Taranto senza Ilva), consiglieri comunali di opposizione.

”Questi sono soldi nostri, di noi tarantini, i cittadini più “spennati” d’Italia dall’Ente Comune in termini di tributi locali – proseguono -. Non vogliamo certo “parlare alla pancia” nè fare demagogia, ma pensate quanti contributi avremmo potuto dare ai bisognosi proprio con quei soldi! 170mila euro tolti alle bocche di chi a fame solo per ubriacarsi con il nulla, con il Sail GP, una manifestazione sportiva di nicchia che produce un assai scarso ritorno economico. Meditate, Tarantini, meditate”, concludono Battista e Abbate.

