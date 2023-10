GdF, il Generale Augelli in visita al Comando regionale a Bari

BARI – Importante momento istituzionale per le Fiamme Gialle di Puglia. Il comandante interregionale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, si è recato in visita al Comando Regionale Puglia di Bari.

L’Alto Ufficiale è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, presso la storica Caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi”.



Il Generale Augelli ha incontrato una folta rappresentanza di militari in servizio presso i Reparti dipendenti, unitamente ai Delegati della rappresentanza militare e ad alcuni componenti della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.



AL CENTRO DELL’ATTENZIONE LE PRIORITÀ OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nel corso del briefing presieduto dal Comandante Interregionale, il Generale Toscano ha illustrato la situazione socio-economica che caratterizza il territorio pugliese, nonché le più importanti iniziative promosse a livello infrastrutturale e per il benessere del personale.

Sono state, altresì, affrontate ed approfondite le principali attività operative in corso, con particolare riferimento al contrasto dell’evasione fiscale e della criminalità organizzata nonché alla tutela della spesa pubblica. Presenti tutti i Comandanti Provinciali della Regione Puglia.

Il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli ha anche avuto un incontro istituzionale con le locali Autorità civili nonché con i vertici della Magistratura.

Successivamente, presso la Caserma “M.C.m. Raffale Vitiello”, sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, il Comandante Interregionale ha presenziato alla cerimonia di consegna della nuova unità navale, Battello di Servizio Logistico – B.S.L.3, assegnata al Nucleo Sommozzatori, nella ricorrenza del 70° Anniversario della istituzione della componente subacquea nell’ambito del Corpo.

All’equipaggio del Battello è stato consegnato il “guidone”, simbolo del Servizio navale della Guardia di Finanza, con cui il B.S.L.3 è diventato ufficialmente parte del naviglio operativo del Corpo.

La breve e sobria cerimonia si è conclusa con la benedizione del natante da parte del Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia, Padre Tommaso Chirizzi.

Il nuovo mezzo navale, nell’ambito dell’avviato processo di ammodernamento e potenziamento della flotta in uso alla Guardia di Finanza, consentirà di svolgere con maggiore sicurezza e versatilità le attività tecnico-logistiche e operative demandate ai sommozzatori del Servizio Navale del Corpo.

Al termine dell’incontro, l’Alto Ufficiale ha espresso parole di vivo apprezzamento e convinta gratitudine per la dedizione profusa e la professionalità dimostrata dalle Fiamme Gialle pugliesi nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali.

