Bari, bimbo dimenticato nello scuolabus

BARI – Sarebbe stato dimenticato in uno scuolabus per tre ore, il bambino di tre anni ritrovato nelle ultime file del mezzo intorno a mezzogiorno di ieri. A denunciare l’accaduto, direttamente la mamma che avrebbe dichiarato di averlo trovato sudato per il gran caldo nel mezzo, sotto al sole del mattino. A quanto pare, il piccolo avrebbe anche cercato di attirare l’attenzione dei passanti all’esterno del pullman ma nessuno lo avrebbe sentito. Il bambino è stato ritrovato in lacrime e molto spaventato. I genitori avrebbero sporto denuncia ai carabinieri. L’episodio al quartiere San Paolo di Bari.

