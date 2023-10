Crociere, numeri in aumento per la stagione 2023

BARI – Duecentodiciassette approdi di navi da crociera e maxi yacht lusso e per la prossima stagione sono già stati schedulati 235 approdi, 18 in più rispetto a quest’anno. La magia delle crociere incanta operatori e territori. Numeri mai visti nei porti del Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale per questo primo bilancio della stagione crocieristica in corso nei porti di Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Termoli. “Un trend destinato ad impennarsi nell’immediato futuro – dice il presidente Ugo Patroni Griffi -, con il completamento delle opere di infrastrutturazione avviate e in fase di avvio”.

I dati della stagione crocieristica in corso parlano chiaro. Il porto di Bari sta gestendo 145 approdi, con la presenza sul territorio di 411.784 crocieristi, fino al prossimo 22 dicembre. Per il 2024 sono già state programmate 159 toccate (il 10% in più rispetto a quest’anno) con la presenza stimata di 451.542 persone. La stagione crocieristica 2023, ancora in corso, conferma dati rilevanti anche per il porto di Brindisi. Il programma complessivo prevede 44 toccate, con la presenza stimata fino al 31 ottobre, di 86.378 crocieristi. Il calendario del prossimo anno, in allestimento, parla già dell’incremento del 30% con 57 approdi già schedulati e la prevista presenza di 111.899 crocieristi, Il porto di Monopoli in ultimo, continua ad essere una delle mete più gettonate dalle crociere lusso. Programmati 28 approdi, con la presenza complessiva stimata di 2.217 crocieristi

