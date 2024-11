Gdf Bari, il generale Geremia in visita al Roan

BARI – Il generale di Divisione Guido Mario Geremia si è recato in visita nella Caserma “Brigadiere pilota

Francesco Picena”, sede della Sezione Aerea di Bari dove è stato ricevuto dal comandante del Reparto Operativo

Aeronavale di Bari, generale di Brigata Armando Franza.

L’Alto Ufficiale ha prima rivolto un saluto al personale in servizio presso i Reparti dipendenti dal Reparto

Operativo Aeronavale di Bari dislocati nelle province di Bari, Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia, poi ha fatto un

punto di situazione con tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto, esaminando i principali settori di intervento

che quotidianamente vedono impegnati gli oltre 500 militari aeronavali.

Nel corso del briefing, il generale Franza ha illustrato al Comandante Regionale Puglia le principali

attività in corso di svolgimento, unitamente ad un quadro del contesto operativo che caratterizza la circoscrizione

del Reparto che comprende tutto il territorio costiero e le acque nazionali ed internazionali della Puglia e della

Basilicata Jonica.

Un particolare focus è stato riservato alle attività operative sviluppate durante il periodo estivo sul tratto

marittimo e sul litorale prospicienti la Regione Puglia e la provincia di Matera. Particolarmente significativa è

risultata l’attività svolta in materia di controlli sulle concessioni demaniali marittime tesi al ripristino della

legalità e alla tutela del demanio pubblico, sottratto abusivamente alla libera balneazione e a quella posta al

mantenimento dell’ordine e sicurezza in mare, con particolare riguardo ai conducenti di acquascooter e natanti

veloci che con comportamenti vietati spesso minacciano l’incolumità dei bagnanti.

Sono poi stati illustrati al Comandante Regionale i controlli rivolti al segmento del lusso marittimo, con una serie

di verifiche mirate agli yacht espressivi di un’alta capacità contributiva, con il preciso obiettivo di prevenire

fenomeni di riciclaggio di denaro e individuare movimenti finanziari sospetti, portando all’apertura di numerosi

approfondimenti di carattere fiscale.

Il briefing si è concluso illustrando i delicati aspetti volti a garantire l’efficacia dell’azione del-le Fiamme Gialle

aeronavali, dalla gestione del personale, con particolare riferimento al co-stante aggiornamento tecnicoprofessionale, alla funzionalità delle infrastrutture e dei mezzi in dotazione

