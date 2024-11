Rifiuti, due water nel pieno centro di Bari

BARI – Pieno centro. Via Abate Gimma al civico 189. L’isolato è quello tra via De Rossi e via Quintino Sella. E come si evince dalle testimonianze, da giorni – forse da settimane – sono stati lasciati lì, in bella mostra per strada, davanti alle reti di un cantiere per la ristrutturazione della facciata di un palazzo, due water in ceramica, evidente scarto edile di qualche lavoro fatto in zona.

Secondo i cittadini pare che nessuno in queste settimane li abbia tolti: né chi li ha lasciati davanti a un altro cantiere – forse per depistare -, né l’Amiu, l’azienda municipalizzata dell’igiene urbana che evidentemente si è guardata bene dell’eliminarli la strada. È allora a chi tocca pulire?

