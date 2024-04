Gasparri, ‘Vicende di Bari confermano degrado morale Pd’

“Le vicenda di Bari confermano il degrado morale in cui si trova il Partito democratico. Siamo garantisti, ma i fatti sono eclatanti: tariffe ai voti, Emiliano che ha raccontato che andava a casa della sorella del boss”, ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, arrivando all’Ergife alla presentazione della nuova segreteria di FI Roma.

“I grillini stanno certificando questa insostenibilità con una rottura grave, noi non possiamo non registrare questo dato di fatto – ha aggiunto Gasparri -. Auguriamo a chi è invischiato nelle indagini di dimostrare la sua estraneità, ma riteniamo che il Pd nei territori con una politica di arroganza, di clientelismo, ha gonfiato in alcune regione i propri consensi, forse troppo. Facciano una riflessione su quanto hanno fatto in questi anni Emiliano, Decaro, De Luca e altri”, ha concluso Gasparri.

