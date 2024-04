Gallipoli, Cavallaro: “Siamo stati imprecisi in tutto”

Al termine del match perso per 3-0 contro il Gravina, l’allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro si è espresso così ai nostri microfoni: “Siamo stati imprecisi in tutto. Abbiamo preso il primo gol su una ribattuta, poi subire il raddoppio in quel modo ad inizio secondo tempo ti demoralizza. Il Gravina, a differenza di quanto possa dire la classifica, è una squadra che considero forte e che si è dimostrata tale. Con i cambi abbiamo provato a creare qualcosa, ma alla fine su un altro piazzato abbiamo subito il terzo gol a tempo quasi scaduto. Risultato sicuramente pesante per quanto visto in campo, ma dobbiamo ripartire da quello. Abbiamo fatto cose buone fino ad ora, non dobbiamo cancellarle dopo una sconfitta. Dispiace per i ragazzi, per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo continuare a credere nella salvezza. Le ultime due sconfitte interne ci hanno un po’ azzoppato, ma non è il momento di abbattersi. Ci attendono tre partite complicatissime, ma dobbiamo provare a fare punti contro chiunque”

